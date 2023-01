Mercato : l’OL creuse une piste inédite

La suite après cette publicité

Bruno Genesio et Laurent Blanc n’ont pas les mêmes problèmes. Quand il était sur le banc de l’Olympique Lyonnais, le premier cité avait trois latéraux droit à sa disposition avec Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete. C’était beaucoup trop comme le technicien tricolore l’avait souvent expliqué. Mais il avait dû composer avec. Quelques années plus tard, Laurent Blanc a des soucis bien différents. En effet, le Cévenol s’appuie sur Malo Gusto, titulaire en puissance à seulement 19 ans. Son jeune âge a d’ailleurs parfois été évoqué par son coach, qui aimerait plus d’expérience dans ce secteur de jeu.

Mais le Président n’a pas le choix et doit également faire appel à Saël Kumbedi (17 ans) lorsque Gusto n’est pas disponible. L’arrière-droit arrivé du HAC l’été dernier a montré de belles choses quand Blanc l’a utilisé. Malgré cela, l’OL cherche à se renforcer à ce poste cet hiver. D’autant que Malo Gusto pourrait s’en aller. Comme révélé sur notre site, Chelsea pousse pour l’accueillir. Les Blues lui ont fait une très belle proposition avec notamment un contrat de 6 ans et demi. De quoi séduire l’international espoir tricolore, plutôt favorable à l’idée de relever ce challenge.

De son côté, l’OL, qui espérait le garder en prêt six mois, n’a pas fermé la porte. D’autant que le joueur est en fin de contrat en juin 2024. Plusieurs offres ont été faites et il est possible que Malo Gusto s’en aille d’ici le 31 janvier. Pour le remplacer, les dirigeants rhodaniens ont tâté le terrain auprès du Rennais Hamari Traoré. Ce dernier est en fin de contrat en juin prochain et présente l’avantage de parfaitement connaître le championnat de France. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient se pencher sur un autre profil.

Ce jeudi, le Daily Mail révèle que l’OL cible Djed Spence. Agé de 22 ans, il est passé par Fulham, Middlesbrough et Nottingham Forest sous la forme d’un prêt. Auteur d’une belle saison en Championship, il avait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries dont Tottenham, qui l’a fait signé jusqu’en 2027 l’été dernier. Les Spurs ont déboursé 15 M€ (avec des bonus pouvant faire grimper l’opération à environ 23 M€) pour recruter l’international Espoirs anglais (4 capes). Mais il n’a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent depuis son arrivée.

L’OL a de la concurrence

En effet, il n’est apparu qu’à 6 reprises toutes compétitions confondues cette saison sous les ordres d’Antonio Conte. Ainsi, il a joué 4 matches de Premier League, 1 de FA Cup et 1 de Carabao Cup pour un total de 47 minutes jouées. C’est forcément insuffisant pour le joueur de 22 ans qui souhaite progresser et dont les affaires ne risquent pas de s’arranger. En effet, Tottenham souhaite recruter un nouveau latéral droit, à savoir Pedro Porro (Sporting CP). Cela ferait un concurrent supplémentaire pour Spence puisque Conte fait déjà appel à Emerson Royal et Matt Doherty à ce poste rappelle le média anglais.

L’intérêt de Lyon peut donc être une bonne chose. Selon le Daily Mail, le club de Jean-Michel Aulas s’est renseigné afin d’obtenir un prêt jusqu’à la fin de la saison. Mais la concurrence est féroce sur ce dossier. En effet, Leicester City, Southampton et Brentford sont tous intéressés par l’idée de recruter le défenseur anglais. La balle est donc dans le camp du natif de Londres, qui a l’embarras du choix, et de Tottenham. Les Spurs, qui ont déjà traité plusieurs fois avec Lyon (notamment pour le transfert puis le prêt de Tanguy Ndombele l’hiver dernier) pourraient privilégier un club étranger plutôt que des concurrents britanniques. Affaire à suivre…