CdF : Toulouse sort Ajaccio, Lorient, Reims, le Paris FC, Grenoble et Rodez respectent leur statut

Le duel de Ligue 1 opposant Toulouse à Ajaccio, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France ce samedi en fin d’après-midi, aura donc tourné en faveur des Violets (2-0). Au Stadium, les Toulousains ont éliminé les Corses, grâce au 6e but de la saison d’Aboukhlal et au 5e du Brésilien Ratão, le tout en l’espace de trois minutes. Ça passe aussi pour une autre formation de l’élite en lice dans le même temps. Reims n’a pas tremblé face aux Herbiers (3-0), pensionnaire de N2 habitué des épopées ces dernières années, grâce notamment à un nouveau but de Balogun sur penalty. De son côté, Lorient a été bousculé en Corse, à Bastia (1-1), avant de s’en sortir aux tirs au but, au stade Armand Cesari.

La suite après cette publicité

Le Paris FC n’est lui pas tombé dans le piège de Chamalières (4-0), qui évolue en 4e division. Tueurs en contre-attaque, les Franciliens ont puni les amateurs et mis fin à leur joli parcours en Coupe de France. Grenoble, opposé à Plabennec (N3), a assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges. Enfin, Grasse (N2) a joué de malchance et a frôlé l’exploit face à Rodez (L2), tombeur notamment de l’AS Saint-Étienne et de l’AS Monaco aux tours précédents. Après avoir touché les montants à trois reprises pendant le match et même avoir mis Cibois à rude épreuve jusque dans les dernières secondes, le RCPDG a dû s’incliner au terme d’une séance de tirs au but à rebondissements.

À lire

Le TFC lorgne Aïssa Laidouni

Les résultats des matchs de 18h

Bastia (L2) 1-1 (1-4 aux TAB) Lorient : Sainati (81e) / Koné (64e)

Chamalières (N2) 0-4 Paris FC (L2) : Caddy (30e), Lopez (39e), Guilavogui (70e), Dabila (73e)

Grasse (N2) 0-0 (4-5 aux TAB) Rodez (L2)

Les Herbiers (N2) 0-3 Reims : Balogun (37e), Flips (64e), Adeline (87e)

Plabennec (N3) 0-1 Grenoble (L2) : Sbai (12e)

Toulouse 2-0 Ajaccio : Aboukhlal (66e), Ratão (69e)