Ligue des Champions
Bayern : Joshua Kimmich prévient le PSG pour le retour
1 min.
@Maxppp
Après un match aller spectaculaire remplacé par les hommes de Luis Enrique (5-4), le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich nous réservent un match retour déjà passionnant, mercredi prochain en terres allemandes. Côté munichois, on semble clairement y croire, comme l’ont expliqué plusieurs joueurs bavarois après le match, dont Joshua Kimmich.
La suite après cette publicité
« Je pense qu’on peut gagner. Le constat de départ est simple de toute façon : nous devons gagner. Et tous ceux qui ont regardé le match croient que nous pouvons gagner, tout comme nous dans le vestiaire ! », a simplement expliqué le milieu de terrain allemand sur Prime Video après la rencontre. Le message est passé.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer