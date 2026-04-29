Bayern : Joshua Kimmich prévient le PSG pour le retour

Après un match aller spectaculaire remplacé par les hommes de Luis Enrique (5-4), le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich nous réservent un match retour déjà passionnant, mercredi prochain en terres allemandes. Côté munichois, on semble clairement y croire, comme l’ont expliqué plusieurs joueurs bavarois après le match, dont Joshua Kimmich.

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« Je pense qu’on peut gagner. Le constat de départ est simple de toute façon : nous devons gagner. Et tous ceux qui ont regardé le match croient que nous pouvons gagner, tout comme nous dans le vestiaire ! », a simplement expliqué le milieu de terrain allemand sur Prime Video après la rencontre. Le message est passé.