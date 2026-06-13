Coupe du Monde 2026 : Dembélé, Cherki, Olise… les petites phrases de Kylian Mbappé sur les Bleus

La Coupe du Monde a démarré depuis un peu moins de 48h. L’équipe de France doit encore patienter un peu avant son entrée en lice. Ça sera mardi (21h, heure française) et c’est un gros morceau d’entrée car il s’agit du Sénégal. Tous les yeux sont tournés sur les hommes de Didier Deschamps, considérés à juste titre comme les favoris de cette compétition au même titre que l’Espagne, l’Argentine, l’Angleterre ou encore le Portugal. Avoir les meilleurs joueurs ne suffit pas toujours. Les Tricolores en savent quelque chose dans leur histoire…

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Avec un capitaine comme Kylian Mbappé, et des éléments offensifs comme le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, son possible successeur Michael Olise, le Golden Boy Désiré Doué, le meilleur espoir de Premier League, Rayan Cherki et encore d’autres, il y a pourtant de quoi faire peur à tout le monde. Il faut aussi savoir articuler tout ce collectif, l’équilibrer. «Pour faire l’histoire, il faut souffrir et être prêts à souffrir», disait le numéro 10 des Bleus sur M6 jeudi soir, comme une mise en garde à ses coéquipiers avant de débuter ce Mondial.

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Mbappé : «Rayan a un profil qui fait débat et fera toujours débat»

Sur L’Equipe, le leader des Bleus a fait la présentation de tout le monde, et dont nous avons sélectionné quelques morceaux à commencer par celui dont il est le plus proche, Ousmane Dembélé. «On a mille groupes WhatsApp ensemble, les mêmes centres d’intérêt. On a tout vécu ensemble. Et on a envie de remporter une deuxième Coupe du monde ensemble», assure-t-il. Pas un mot sur leur relation technique parfois décriée sur le terrain, mais leur relation tout court, qui devrait selon lui «évoluer un peu car on a la même relation de cons» plaisante-t-il. Les deux amis se connaissent depuis leurs 13 ans.

Qu’en est-il des autres, comme Rayan Cherki dont il est déjà proche. «Je sais que Rayan a un profil qui, à un moment donné, fait débat et fera toujours débat. Parce qu’il a tout. Il a tout ce que les gens adorent, mais aussi tout ce que les gens peuvent détester», tout en soulignant qu’il est un vrai talent et futur élément majeur de l’équipe, là où Michael Olise est «le joueur d’aujourd’hui et de demain». «Acceptez-le comme il est. Il ne changera jamais». Et Désiré Doué, où le faire jouer au milieu de ces stars ? «Oh ! Difficile !, s’exclame Mbappé. Pour l’instant, il peut jouer à différentes positions, 8, à droite, à gauche, faux 9, et il faut l’utiliser».