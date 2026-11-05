LOSC : Olivier Létang suspendu quatre mois par la FFF !

Après son coup de sang contre les arbitres de Lille-PSG (2-2), le 28 août dernier en Ligue 1, le président du LOSC Olivier Létang a écopé d’une suspension de quatre mois ferme par la commission d’appel de la Fédération Française de Football, révèle L’Équipe. À la suite de l’égalisation parisienne dans le temps additionnel signée Marquinhos, Létang s’était alors emporté contre l’arbitrage. Début septembre, la commission de discipline de la LFP avait déjà sanctionné le patron du club nordiste d’une amende de 20 000 euros.

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Le comité exécutif de la FFF avait fait appel de cette sanction, le considérant comme « trop clémente ». Olivier Letang était donc jugé, ce jeudi, par l’organe disciplinaire de la 3F, qui lui a infligé une suspension de six mois, dont deux avec sursis, de toute fonction officielle. L’amende de 20 000 euros est, elle, aussi maintenue. De son côté, Létang compte se tourner vers le CNOSF pour faire annuler cette décision. « Olivier Létang prend acte de la décision. Nous la déplorons et nous engagerons toutes les voies de recours nécessaires », a indiqué le LOSC auprès de L’Équipe, qui se dit être surpris « que la FFF ait fait appel et s’interroge sur la véritable motivation de cette sanction ».