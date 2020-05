Vente de l'OM : la nouvelle cinglante mise au point de Jacques-Henri Eyraud

Il a suffi d'un article publié sur TMW pour mettre le feu aux poudres. Le site italien indiquait alors que le milliardaire saoudien, le prince Al-Walid ben Talal souhaitait racheter le club moyennant un chèque de 250 M€. Malgré un court démenti du clan McCourt dans les colonnes de la Provence, la rumeur continuait d'enfler et un article publié dans la revue Challenges de jeudi indiquait qu'il y avait bien eu de brefs échanges entre l'homme d'affaires bostonien et le prince Al-Walid mais que le clan McCourt avait poliment repoussé cette première approche.

En dépit d'un premier démenti paru quelques jours plus tôt, Jacques-Henri Eyraud restait muré dans le silence. Entre temps, un coup de tonnerre retentissait au centre Robert Louis Dreyfus lorsque le club phocéen annonçait avec pertes et fracas le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Ce vendredi, des rumeurs évoquant une possible arrivée d'Antero Henrique (démentie depuis), personnage lié à l'éventuel rachat venant d'Arabie Saoudite pour remplacer l'Espagnol, sont sorties dans plusieurs médias, français et italiens.

Devant l'agacement des supporters, le président marseillais a décidé de sortir du silence. Interrogé par RMC dans l'émission Rothen régale, Jacques-Henri Eyraud s'est montré pour le moins clair devant la rumeur de vente du club phocéen. À l'écouter, il n'y a pas l'ombre d'un espoir de voir l'OM être vendu. «Je ne sais pas combien de fois je l'ai démenti, même Frank l'a démenti. C'est l'OM, entre ceux qui rêvent la nuit qu'on ne soit plus dans le paysage et ceux qui ont d'autres intérêts pour véhiculer ce type de rumeurs dans ces moments un peu plus difficiles, que voulez-vous que je vous dise ? Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c'est n'importe quoi ce sont des fake news. (...) Le club n'est pas à vendre». Cet énième démenti va-t-il suffire à calmer, voire éteindre cette rumeur qui ne cesse d'enfler depuis plus d'une semaine ? Réponse dans les prochaines heures...