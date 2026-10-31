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FC Barcelone - Deportivo Alavés : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Lamine Yamal et Hansi Flick @Maxppp
Barcelone Alavés

Le FC Barcelone reçoit Alavés ce samedi à 21h à l’occasion de la 11e journée de la Liga un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur défaite contre le PSG en Ligue des champions la semaine dernière puis face au Real Madrid lors d’un Clasico bouillant, les hommes d’Hans-Dieter Flick doivent se reprendre pour retrouver de la confiance et garder la première place au classement.

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Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Raphinha en pointe épaulé par Lamine Yamal, Fermin et Adeyemi. De Jong occupe une place en défense centrale avec Cubarsi tandis que le jeune Fariñas et Cancelo sont titulaires comme latéraux. Du côté d’Alavés, Denis Suarez est titulaire.

Les compositions officielles :

FC Barcelone :

Barcelone

4-3-3
Officielle

Alavés :

Alavés

4-4-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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