Ligue 1 : la LFP prépare un appel d’offres inédit avec tous les droits réunis dans un seul lot

La LFP devrait lancer début novembre son prochain appel d’offres concernant les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2027-2032. Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, a présenté mardi les grandes lignes de cette consultation au conseil d’administration de la Ligue selon L’Équipe. Ainsi, les diffuseurs disposeront ensuite d’un mois pour se positionner, avec deux options envisagées : acquérir les droits exclusifs du championnat ou obtenir la distribution exclusive de la plateforme Ligue 1+. Cette procédure intervient alors que la LFP affirme avoir reçu plusieurs marques d’intérêt après avoir échangé avec les principaux acteurs du marché.

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La principale nouveauté réside dans la possibilité de proposer l’ensemble des droits de la Ligue 1 au sein d’un lot unique, une évolution rendue possible par la loi du 3 août 2026 sur le sport professionnel. De plus, cette modification pourrait notamment favoriser l’arrivée de géants du numérique, qui pourraient être davantage intéressés par un produit intégral plutôt que par des droits répartis entre plusieurs diffuseurs. La LFP souhaite également avancer rapidement, puisqu’une clause présente dans les contrats actuels de distribution de Ligue 1+ pourrait être activée dès mars prochain. L’objectif est ainsi de tester le marché avant 2029 et d’espérer générer davantage de revenus…