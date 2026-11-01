Ligue 1 : l’OL s’offre Angers et monte sur le podium, le Paris FC d’un grand Sinayoko domine Monaco

Neuvième journée de Ligue 1 ce dimanche avec deux belles affiches programmées à 17h15. Du côté du stade Jean-Bouin, le Paris FC et l’AS Monaco se disputaient un match ô combien important pour le haut du classement. Les deux équipes, qui se tenaient en un point au coup d’envoi, avaient l’occasion de monter sur le podium en cas de succès. À domicile, le Paris FC de Liam Rosenior, toujours séduisant cette saison, devait donc faire déjouer une formation monégasque venue pour en découdre. Mais dans cette rencontre, ce sont bien les Franciliens qui ont malmené les joueurs du Rocher, grâce, une fois de plus, à l’inévitable Lassine Sinayoko. L’international malien, dans tous les bons coups, s’est encore montré redoutable devant les cages adverses.

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C’est d’abord sur une belle séquence initiée par Kebbal, puis par Maxime Lopez, que l’ancien Auxerrois a trouvé la faille, reprenant en une touche le centre de son coéquipier (1-0, 38e). Avant cela, le PFC avait largement dominé les débats et touché deux fois les montants de Hradecky. Côté monégasque, incapable de ressortir proprement le ballon, on espérait sans doute que la mi-temps arrive vite. Mais avant le coup de sifflet de l’arbitre, le redoutable Sinayoko a eu le temps de planter un second but. Cette fois, bien lancé en profondeur, il s’est imposé devant Dier et a enchaîné d’une frappe sèche que Hradecky n’a pu repousser (2-0, 44e). Il a fallu attendre le retour des vestiaires, et même la 65e minute, pour voir Monaco réagir. Entré en jeu, Folarin Balogun a réduit l’écart en véritable renard des surfaces (1-2, 65e). De quoi redonner espoir aux siens quelques minutes seulement, car dans la foulée, sur un nouvel excellent travail de Sinayoko, c’est Pagis qui a scellé la victoire parisienne (3-1, 74e). Avec ce succès, le PFC s’empare de la 4e place du classement, à égalité de points avec l’OL, 3e au bénéfice d’une meilleure différence de buts.

Sinayoko sur son nuage avec le PFC

Dans l’autre rencontre, disputée dans un contexte particulier alors que l’avenir de Paulo Fonseca anime les discussions en raison de l’intérêt du Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais recevait Angers au Groupama Stadium. Cinquièmes avec 14 points avant le coup d’envoi, les Gones avaient l’occasion de se rapprocher du podium, tandis que le SCO (14e, 8 unités) cherchait à s’éloigner de la zone rouge. Les Lyonnais ont rapidement pris le contrôle des opérations, portés par un Ernest Nuamah particulièrement remuant sur le front de l’attaque. Après plusieurs situations chaudes, notamment par l’intermédiaire de Julien Duranville, l’international ghanéen a finalement trouvé la faille à la 38e minute sur un service de Corentin Tolisso (1-0).

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Pourtant, les Angevins n’ont pas été totalement dépassés au cours d’une première période disputée sur un rythme très élevé. Privilégiant les transitions rapides pour surprendre l’arrière-garde rhodanienne, les hommes du SCO ont même été tout proches d’ouvrir le score. À la 34e minute, Prosper Peter a en effet trouvé le poteau de Dominik Greif après un centre de Yassin Belkhdim. Un énorme avertissement pour l’OL, qui a su réagir quelques instants plus tard grâce à Nuamah. Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont cherché à conserver leur emprise face à des Angevins toujours à l’affût de la moindre opportunité. Malgré cet ascendant, les hommes de Paulo Fonseca ont dû patienter avant de faire définitivement la différence. En fin de match, Corentin Tolisso, déjà passeur décisif sur l’ouverture du score, a inscrit le but du break pour mettre son équipe à l’abri (2-0). Une victoire précieuse pour l’OL, qui rebondit après sa défaite face au PSG et remonte provisoirement sur le podium (17 points). De son côté, Angers reste englué dans les bas-fonds du classement.