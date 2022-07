Le très bel hommage de Kalvin Phillips à Marcelo Bielsa

La suite après cette publicité

Après Erling Haaland, Manchester City a mis la main, ce lundi, sur le milieu de terrain de la sélection anglaise et joueur phare de Leeds United, Kalvin Phillips. L'occasion pour ce dernier de rendre hommage aux fans des Peacocks. «Quand j'étais jeune, je suis allé voir mon tout premier match de Leeds à Elland Road et à partir de ce moment, j'ai su que mon rêve était de mettre ce maillot blanc et de sortir sur ce terrain. Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées au club pour avoir fait de Leeds l'un des meilleurs clubs du monde. Chaque manager avec qui j'ai joué m'a fait confiance et m'a appris tout ce que je sais», a ainsi assuré Phillips avant de s'adresser à son ancien coach Marcelo Bielsa.

«Je ne peux pas mentionner Leeds sans mentionner une personne spéciale – Marcelo. Il est le meilleur manager que j'ai jamais rencontré. C'était un homme qui a donné vie au club, il a donné aux joueurs et à toutes les personnes impliquées dans le club la conviction que nous étions assez bons pour revenir en Premier League après 16 ans. Non seulement tu donnes tout au club, mais tu m'as aussi donné tout ce dont j'avais besoin pour devenir la personne que je suis aujourd'hui sur et en dehors du terrain». L'intéressé appréciera.