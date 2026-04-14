Liverpool : Konaté et Slot très inquiets pour Ekitike

Liverpool quitte donc la Ligue des Champions en quart de finale, éliminé comme la saison passée par le PSG. Mais elle a aussi perdu Hugo Ekitike, son attaquant français, sorti sur blessure au cours de la première période. Ironie de l’histoire, Alexander Isak faisait son retour en Ligue des Champions après plusieurs mois passés à l’infirmerie. Et si Canal+ a laissé entendre que la blessure pourrait ne pas être aussi grave que redouté, le défenseur français des Reds Ibrahima Konaté a tenu un autre discours à l’issue de la rencontre.

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« Je pense que c’est grave. Je ne sais pas, j’ai entendu beaucoup de choses, je n’ai pas de mots pour en parler car avec la Coupe du Monde qui approche, c’est très, très difficile pour lui et je lui adresse mes prières », a-t-il déclaré au diffuseur anglais de la Ligue des Champions, Amazon Prime Video. Arne Slot a lui aussi laissé filtrer ses craintes : « ce n’est pas très bon. On verra bien. Il est rentré chez lui en seconde période. Je ne l’ai pas encore revu. »