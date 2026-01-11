Supercoupe d’Espagne : Kylian Mbappé refuse de faire la haie d’honneur au Barça

Grande désillusion pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne ! Ce soir, en Arabie Saoudite, le Real Madrid n’a rien pu faire face au FC Barcelone (3-2). Malgré l’excellente performance de Vinicius, les Madrilènes n’ont pas su inverser la tendance en fin de rencontre. Après ce revers, difficile à encaisser pour la Maison Blanche, quelques amertumes ont pris part de la pelouse. Notamment la réaction surprenante du buteur tricolore.

Au moment où le Barça célébrait, une haine d’honneur aurait dû avoir lieu pour féliciter les vainqueurs du soir. Or, d’après les informations du journaliste Alfredo Martínez, le Français aurait empêché ses coéquipiers de rendre hommage aux Blaugranas. Un acte qui laisse à désirer, mais qui montre également toute sa rage envers l’ennemi juré. Le buteur n’a rien pu faire malgré son entrée tardive, et continue de trébucher en finale. Cela va certainement laisser des traces…