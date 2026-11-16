Menu Rechercher
Commenter 17
UEFA Nations League

Portugal : Jorge Jesus répond à la mère de Cristiano Ronaldo

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jorge Jesus @Maxppp
Pays de Galles Portugal

La famille de Cristiano Ronaldo n’est pas près de pardonner Jorge Jesus. En froid avec la superstar portugaise, le sélectionneur national a vécu une soirée très compliquée face au Danemark (1-4), pour son premier rassemblement sans CR7. Une défaite cuisante à domicile qui a fait plaisir à Dolores Aveiro, la mère de Ronaldo. Ce soir, Jorge Jesus a eu l’occasion de lui répondre, lors de la conférence de presse précédant le match de demain face au Pays de Galles.

La suite après cette publicité

« Je dois maintenant répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? Ma mère aussi… La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que j’apprécie beaucoup, que voulez-vous dire ? Une mère, c’est une mère, il n’y a pas à tergiverser, je comprends ses déclarations. Du tapage médiatique ? C’est vrai, mais une mère, c’est une mère, et je ne peux que la respecter. Une mère défend toujours ses enfants, jusqu’à la mort. C’est une mère très chère qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants. »

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier