Portugal : Jorge Jesus répond à la mère de Cristiano Ronaldo

La famille de Cristiano Ronaldo n’est pas près de pardonner Jorge Jesus. En froid avec la superstar portugaise, le sélectionneur national a vécu une soirée très compliquée face au Danemark (1-4), pour son premier rassemblement sans CR7. Une défaite cuisante à domicile qui a fait plaisir à Dolores Aveiro, la mère de Ronaldo. Ce soir, Jorge Jesus a eu l’occasion de lui répondre, lors de la conférence de presse précédant le match de demain face au Pays de Galles.

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« Je dois maintenant répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? Ma mère aussi… La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que j’apprécie beaucoup, que voulez-vous dire ? Une mère, c’est une mère, il n’y a pas à tergiverser, je comprends ses déclarations. Du tapage médiatique ? C’est vrai, mais une mère, c’est une mère, et je ne peux que la respecter. Une mère défend toujours ses enfants, jusqu’à la mort. C’est une mère très chère qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants. »