OM : une nouvelle porte de sortie s’offre à Leonardo Balerdi

«On s’attendait à une situation difficile, on est encadré par la DNCG. On savait que ça allait être difficile, on travaille d’arrache-pied quotidiennement. On doit vendre des joueurs avant de pouvoir boucler de nouvelles arrivées, on y travaille. Aujourd’hui, il y a des joueurs qui devraient nous rejoindre en cas de départs. Il y a des clubs qui n’acceptent pas forcément ce que l’on souhaite. Ce n’est pas une situation plaisante, mais on va essayer de débloquer ce mercato».

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Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre amicale entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid, Grégory Lorenzi n’a pas caché la situation chaotique dans laquelle se trouve le club phocéen, privé de Ligue des Champions et dans un contexte économique plus que délicat. Contraint de vendre, l’OM a ainsi laissé filer Mason Greenwood, Hamed Traoré, Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Et au regard des propos tenus par le nouveau directeur sportif des Olympiens, l’opération dégraissage est encore loin d’être terminée.

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L’OM demande 20M€ minimum

Dans cette optique, Leonardo Balerdi - titularisé ce vendredi soir face aux Colchoneros - pourrait également mettre les voiles avant la fermeture du marché. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs que le défenseur argentin de 27 ans était notamment suivi par de nombreux clubs italiens. Ce vendredi, l’identité d’un des courtisans à l’ancien joueur du Borussia Dortmund est d’ailleurs évoqué. En effet, le Corriere Di Bologna indique que Bologne s’intéresse au Phocéen.

Séduit par le profil du natif de Villa Mercedes, Bologne - qui cherche à remplacer Jhon Lucumi et s’intéresse à d’autres profils (Juan Cabal à la Juve) - est toutefois encore loin d’avoir bouclé cette opération, la faute aux exigences de l’OM dans ce dossier. En effet, les hautes sphères marseillaises ne comptent pas brader Balerdi et réclament au moins 20 millions d’euros à la concurrence. Un montant qui semble inaccessible pour les Rossoblù. Affaire à suivre…