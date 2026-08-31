Mercato : Strasbourg a conclu la grosse vente de Guela Doué !

C’était l’un des gros dossiers de l’été en Ligue 1, et il va être conclu dans les prochaines heures. Depuis la fin de la saison dernière, Guela Doué était convoité par plusieurs clubs européens, et il avait notamment été question de l’Inter pour l’international ivoirien de 23 ans. Mais c’est du côté de la Bundesliga que va s’écrire son avenir.

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Effectivement, comme l’indique Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec le Bayer Leverkusen pour le transfert du latéral droit, qui sort d’une saison pleine en Alsace. L’écurie allemande va débourser un montant de 37,5 millions d’euros bonus inclus pour s’offrir le frère de Désiré, qui a déjà donné son feu vert au Bayer et qui deviendra donc joueur de Leverkusen dans les prochaines heures.

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Une nouvelle vente XXL pour Strasbourg

Joueur particulièrement polyvalent et puissant physiquement, il sait multiplier les courses pour venir apporter du soutien en attaque, en plus d’avoir une intelligence de jeu et une créativité assez développées pour un joueur de couloir. C’est aussi un élément qui accomplit un travail défensif rigoureux. Tout indique qu’il devrait donc clairement s’épanouir du côté de la Bundesliga.

Ce transfert constituera la troisième vente la plus chère de l’histoire du Racing, derrière ses anciens coéquipiers Diego Moreira et Valentin Barco, respectivement vendus pour 50 et 40 millions d’euros à l’AC Milan et à Chelsea. Une belle plus-value d’ailleurs, puisque les Strasbourgeois n’avaient déboursé que 6 millions d’euros pour le faire venir de Rennes il y a deux étés. Avec ce départ, le RCSA dépasse aussi la barre des 200 millions d’euros récupérés cet été via la vente de joueurs. Reste désormais à voir comment il sera remplacé.