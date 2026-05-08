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Nice : Elye Wahi revient sur sa brouille avec Medina et Balerdi

Par Josué Cassé
1 min.
Wahi @Maxppp

Il y a quelques jours, Elye Wahi a climatisé le Vélodrome en égalisant sur penalty en toute fin de match. Avant ça, l’attaquant niçois avait vécu une soirée particulièrement électrique avec le duo défensif de l’OM : à savoir Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Wahi est revenu sur ces échanges houleux.

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«C’est vrai que c’est allé loin, et de mon côté aussi, car je ne me suis pas laissé faire. Pourtant, je n’ai jamais eu de problèmes avec personne, dans aucun vestiaire. Et puis Medina, ma mère l’aime bien, en plus. Et moi aussi, je les aime bien, ces joueurs. Je n’ai pas eu d’explication et je ne leur en ai pas demandé. Quand on te chambre durant tout un match, il faut répondre sur le terrain et c’est ce que j’ai fait».

Pub. le - MAJ le
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