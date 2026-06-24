Pronostics Maroc-Haïti : le coup parfait à tenter ce 25 juin

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On ne va pas se le cacher, il y a peu de chance qu’Haïti vienne à bout du Maroc cette nuit. Battu par l’Ecosse puis par le Brésil, le petit poucet du groupe affronte encore un gros morceau. Pour optimiser vos gains intelligemment, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette rencontre, à savoir : le pari "Ismael Saibari marque" coté à 2 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Le Maroc a fait le plus dur dans ce groupe C. D’abord en grattant un beau point face au Brésil, qui aurait même pu devenir une victoire, et en se sortant du piège de l’Ecosse. A chaque fois, c’est Ismael Saibari qui s’est mué en buteur. Pourtant, le choix du sélectionneur Mohamed Ouahbi de l’aligner à la pointe de l’attaque avait été grandement critiqué durant les premiers matches de son mandat. Aujourd’hui, il n’y a plus grand-monde pour contester ce rôle de numéro 9 qui lui va à merveille. Et puisque c’est une Coupe du Monde qui met en lumière les buteurs, nous voyons Saibari enchainer avec un nouveau but face à Haïti.

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