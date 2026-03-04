Illan Meslier a totalement disparu de la circulation avec Leeds

Cette saison, Leeds lutte pour le maintien. Campé à la 15e place, le promu compte six points d’avance sur West Ham, premier relégable. Un matelas intéressant pour la formation du sud de l’Angleterre qui aspire à rester dans l’élite anglaise pour de nombreuses saisons encore. Et même si Daniel Farke a eu beaucoup de travail à gérer depuis le début de la saison, de nombreuses heures de travail ont été assignées spécialement au chantier du gardien de but. Alors que Lucas Perri avait été recruté contre 15 millions d’euros cet été, le portier brésilien a rapidement été rétrogradé par l’entraîneur allemand.

Un déclassement qui a fait les affaires de Karl Darlow. Le vétéran gallois de 35 ans est retourné dans les buts et apporte satisfaction pour le moment. Il manque un nom ? En effet, Illan Meslier ne figure pas dans la discussion. Considéré comme l’un des grands espoirs français au poste de gardien de but, Meslier s’était fait un nom en rejoignant rapidement en Angleterre après des débuts remarquables avec Lorient en Ligue 2. Arrivé à l’époque de Marcelo Bielsa et pilier de l’équipe avec plus de 200 matchs disputés pour les Whites, Meslier n’a plus joué en équipe première depuis qu’il a été écarté par Daniel Farke en mars 2025.

Illan Meslier est en fin de contrat en juin prochain

Signe de cette rupture totale, Leeds n’a pas souhaité l’anniversaire du portier de 26 ans ce lundi. Une preuve, s’il en fallait encore une, du terrible déclassement du portier formé à Lorient. En février dernier, Meslier a joué deux petits matches avec l’équipe réserve de Leeds, histoire de garder la forme. Dans l’un de ces deux matches, le portier de 26 ans s’est même illustré avec une parade assez impressionnante sur penalty. Mais alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, le temps doit sembler bien long pour le Breton. Il ne s’exprime pas sur les réseaux sociaux ou dans les médias. L’ancien international Espoirs (13 sélections) traîne son spleen en silence.

Quel avenir sera réservé à Meslier ? Alors qu’il va, selon toute vraisemblance, partir libre cet été, son profil attire. Il fut un temps proche de la Turquie cet hiver et nous vous expliquions l’été dernier que Lorient observait avec attention la perspective d’un come-back de l’enfant du club. Un retour en France dans une modeste équipe de Ligue 1 pourrait être un rebond intéressant pour Meslier qui a cruellement besoin de reprendre le fil de son début de carrière prometteur.