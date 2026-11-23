Demain après-midi, le Tribunal Arbitral du Sport rendra son verdict : qui est le vrai champion d’Afrique en titre ? Après avoir gagné sur le terrain, le Sénégal avait ainsi vu son titre lui être retiré par la CAF en mars, au profit du Maroc. Les Sénégalais ont donc déposé un recours devant le TAS, qui dévoilera le nom du champion définitif demain.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Marca, qui aurait eu accès à des sources très bien renseignées, le TAS devrait confirmer le sacre du Maroc et donc trancher en faveur des Lions de l’Atlas. Du côté de la Fédération Marocaine, on serait ainsi convaincu que le trophée restera donc à la maison, au plus grand dam des Sénégalais. Rendez-vous demain après-midi.