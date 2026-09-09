Ballon d’Or 2026 : comment la surprise Julian Quiñones s’est retrouvée dans la liste des 30 nommés

Comme chaque année, la liste des nommés pour le Ballon d’Or nous offre diverses surprises. En France, les absences des doubles champions d’Europe parisiens Bradley Barcola et Désiré Doué en ont étonné plus d’un. Un choix face auquel France Football s’est expliqué, mais qui reste incompréhensible pour beaucoup à cause, notamment, de l’autre surprise majeure de cette liste : la présence de Julian Quiñones. Né en Colombie et devenu international mexicain (27 sélections, 6 buts) en 2023, l’attaquant d’Al-Qadsiah âgé de 29 ans n’était jamais entré dans les débats du Ballon d’Or. Comment a-t-il fait pour entrer dans cette liste si prisée ? Tout d’abord, le Mexique se préparait déjà à exulter puisque le média TUDN relayait la veille de l’annonce que des rumeurs faisaient état de la présence du joueur dans la liste des 30.

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La Coupe du Monde a fait la différence selon les Mexicains

Ensuite, il convient de rappeler le règlement du Ballon d’Or. Sur le site officiel du trophée de France Football, l’article 4 mentionne les critères choisis pour avoir ses chances de soulever le Graal. « Le Ballon d’Or est attribué en fonction de trois critères par ordre d’importance. 1. Performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. 2. Performances collectives et palmarès. 3. Classe et fair-play. » Pour ce qui est du premier critère, deux principaux faits d’armes sont à distinguer. Recruté par Al-Qadsiah en 2024 pour près de 14 M€, l’attaquant de 29 ans fait des merveilles en Saudi Pro League. Auteur de 64 buts en 75 matches, l’international mexicain a été le meilleur buteur du dernier exercice (33 buts), devant les stars Ivan Toney (32) et Cristiano Ronaldo (28). Et cet été, il a inscrit 4 buts lors de la Coupe du Monde 2026. Quiñones a certes beaucoup marqué, mais il n’a remporté aucun titre collectif -essentiel dans le deuxième critère du vote- et la SPL est loin d’être un championnat de référence au niveau international. Quant à sa performance au Mondial, Quiñones a été le meilleur buteur de sa sélection, mais il ne pointe qu’à la neuvième place du classement des meilleurs artilleurs de la compétition. À titre de comparaison, un attaquant tel que l’Espagnol Mikel Oyarzabal ne fait pas partie des 30 nommés alors qu’il a marqué plus de buts aux États-Unis (5 réalisations), a remporté le trophée avec l’Espagne et sort d’une bonne saison dans l’un des deux plus grands championnats du monde (15 buts en 34 matches).

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Au Mexique, les observateurs préfèrent célébrer la nomination d’un des leurs et estiment que les buts inscrits par leur nouveau héros national en club et en sélection sont une justification suffisante. « Fierté ! La nomination de Quiñones au Ballon d’Or est officielle », pour TUDN. « Pour moi, oui, il mérite. Dans cette année, la Coupe du Monde pèse beaucoup et il a réalisé un grand Mondial. Personne n’a marqué 4 buts dans le stade Azteca dans un Mondial. Quiñones l’a fait. Il a fini meilleur buteur d’Arabie saoudite où évoluent beaucoup de joueurs de renom comme Benzema, etc. Pour moi, il a été l’un des dix meilleurs joueurs de la Coupe du Monde », a confié un journaliste d’ESPN Mexique, dans l’émission Futbol Picante. Une fierté nationale qui s’est également traduite par des messages de félicitation envoyés par plusieurs clubs de Liga MX tels que le Club América ou l’Atlas, deux anciennes équipes de Quiñones. Enfin, AS Mexique y est même allé de sa comparaison avec Cristiano Ronaldo pour expliquer comment Quiñones avait doublé la star portugaise (absente de la liste des nommés depuis 2022). « Cet été, l’un des critères pris en compte pour décerner le Ballon d’Or à un footballeur sera sa performance avec sa sélection lors de la Coupe du Monde 2026, où Julian Quiñones a joué un rôle clé au sein de la sélection mexicaine de football. Julian Quiñones s’est illustré sous les couleurs du Tricolor en inscrivant quatre buts et en délivrant une passe décisive lors des cinq matchs que l’attaquant d’Al-Qadisiyah a disputés avec la sélection alors dirigée par Javier Aguirre. Cristiano Ronaldo a livré une prestation discrète lors de la Coupe du monde. La star portugaise n’a réussi à marquer que trois buts lors de la Coupe du Monde 2026, n’a délivré aucune passe décisive. »

Un atout inattendu pour le mercato

Chacun se fera une opinion concernant cette nomination, mais dans le clan Quiñones, c’est l’heure de la célébration. « Je pense que le Ballon d’Or doit être remporté par une personne qui a joué un rôle déterminant au sein de son club et qui affiche de bonnes statistiques. Souvent, c’est un buteur qui le remporte, mais cela peut être un gardien ou un défenseur, à condition qu’il affiche de bons chiffres et de bonnes statistiques. Aujourd’hui, les données sont importantes. Avoir disputé une grande partie des matchs avec son club et en équipe nationale. Avoir participé à la Coupe du Monde et y avoir joué un rôle actif, comme l’a fait Julian. Il y a des joueurs qui devancent Julian, mais le simple fait d’être nommé, d’être reconnu sur cette liste, est déjà une récompense suffisante pour nous. De notre côté, c’est déjà un succès, mais voyons ce que donneront les votes. Hier, nous en avons parlé alors que ce n’étaient encore que des rumeurs, et il s’est concentré sur le match d’aujourd’hui qu’ils ont remporté (3-2 contre Al-Ahli, ndlr). À vrai dire, comme c’était le jour du match, il valait mieux ne pas lui encombrer l’esprit avec d’autres sujets. J’ai pu parler à sa mère et à sa femme, et tous sont « radieux », comme on dit en Colombie, grâce à son immense effort », a déclaré l’agent du joueur Fabio Marín Pilonieta à TUDN.

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Heureux, le clan Quiñones compte toutefois profiter de cette exposition médiatique et sportive inattendue pour la suite de la carrière du Mexicain. « Après sa bonne performance à la Coupe du Monde, nous avons établi un plan avec le club et, avant la Coupe du Monde, nous avons prolongé son contrat (jusqu’en 2029, ndlr). Ce contrat lui apporte, ainsi qu’à sa famille, une stabilité à tous les niveaux. Il est serein, tout va bien. Nous avons convenu avec le club que si une personne ou une équipe manifestait son intérêt, nous vérifierions avant tout qu’il s’agisse d’une équipe performante issue des cinq principaux championnats du monde, capable de rivaliser et de jouer un rôle de premier plan. Il était sur le point de quitter le football arabe, mais cela ne s’est pas concrétisé, il y a désormais des clauses de résiliation. Évidemment, le club se protège l’investissement qu’il a réalisé, mais nous devons également tenir compte du fait que ses dirigeants lui ont fait confiance alors que très peu de gens dans le monde croyaient en lui. Tout ce qui sera fait à partir de maintenant se fera avec l’accord et l’approbation du club. Il est important de protéger le patrimoine des clubs afin que nous ayons ensuite des partenaires avec qui mener ces opérations », a conclu Marín Pilonieta.