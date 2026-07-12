Coupe du Monde 2026 : le match Argentine-Suisse entre dans l’histoire avec un record inédit

La Coupe du Monde 2026 a franchi un nouveau cap historique à l’occasion du quart de finale entre l’Argentine et la Suisse. Cette affiche, disputée dans un contexte particulièrement tendu après une nouvelle prestation poussive des champions du monde en titre, a marqué la 100e rencontre de cette édition. Une première dans l’histoire du Mondial, jamais une compétition n’avait atteint un tel nombre de matches lors d’un seul tournoi.

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Un symbole fort pour une édition au format inédit, marquée par l’élargissement du nombre de participants et un calendrier forcément plus dense. Sur le terrain, l’Argentine a dû batailler jusqu’en prolongation pour venir à bout de la Suisse (3-1), mais cette qualification a permis à la Coupe du Monde 2026 d’inscrire une nouvelle ligne dans son histoire, avec cette barre symbolique franchie pour la première fois.