LA Galaxy : premiers contacts pour Javier Pastore

Et si Javier Pastore (30 ans) quittait l'AS Rome cet été ? Pas épargné par les blessures comme c'était déjà le cas au Paris Saint-Germain, El Flaco n'a disputé que 13 matches cette saison et n'a jamais vraiment impressionné, hormis quelques coups d'éclat. Sous contrat avec la Louve jusqu'en juin 2023, l'international argentin (29 sélections, 2 buts) pourrait plier bagage au mercato. D'après Le Corriere della Sera, le Los Angeles Galaxy est intéressé pour lui offrir une nouvelle aventure.

L'entraîneur argentin du club de MLS, Guillermo Barros Schelotto, veut attirer son compatriote en Californie et des premiers contacts auraient eu lieu dans l'optique d'un transfert. Un départ de Pastore allégerait la masse salariale du club romain puisque l'ancien joueur du PSG perçoit 4,2 M€ net par saison, soit le deuxième plus gros salaire derrière Edin Dzeko (7 M€). On ne peut pas dire que par ses performances, l'Argentin rentabilise cette somme. Un départ de Javier Pastore ne serait donc pas redouté par le club et les supporters de la Roma, bien au contraire.