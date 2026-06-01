Arsenal a trouvé les raisons de son échec face au PSG

Cette saison, les supporters d’Arsenal ont des raisons d’être heureux. Après 22 ans d’attente, la formation anglaise, souvent moquée, s’est emparée de la Premier League. Elle aurait même pu réaliser le doublé avec la Ligue des Champions. Cela s’est joué à peu de choses, notamment deux tirs au but manqués d’Eze et de Gabriel. Malgré de nombreuses critiques sur le jeu produit par les Gunners, les Londoniens peuvent être fiers de leur saison. Mikel Arteta l’est en tout cas. Déçu après l’échec en finale face aux Parisiens, il a tout de même félicité ses troupes tout en se projetant ensuite sur l’avenir.

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Arteta a dû s’adapter au PSG

« Nous allons devoir prendre des décisions cruciales si nous voulons passer à la vitesse supérieure. Et nous allons devoir faire preuve d’ambition, car nous en sommes plus que capables, mais cela exigera de nous une grande ambition, une grande rapidité et une grande intelligence.» Il dira certainement des choses similaires lors de la réunion qui est prévue avec ses dirigeants et son staff technique afin de faire un bilan sur la saison et préparer la prochaine. The Sun explique que même si on peut penser de l’extérieur que peu de changements sont à prévoir, Arteta et Arsenal veulent apporter plusieurs changements.

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La campagne de Ligue des Champions et surtout la finale face au PSG leur a permis de confirmer ce qu’ils pensaient. Contre la formation de Luis Enrique, la meilleure du monde selon le coach d’Arsenal, les Londoniens ont dû s’adapter et défendre. C’était une obligation pour Arteta, qui voulait contrôler la puissance de frappe des Franciliens. « À mon avis, c’est la meilleure équipe du monde. Ce qu’ils sont capables de faire avec le ballon, avec des actions individuelles, je ne l’ai pas vu. Et ce n’est pas prévu de jouer dans certaines zones quand on n’a pas le ballon, mais ils vous y obligent.», a avoué l’entraîneur espagnol.

Un problème offensif et de style

The Sun ajoute qu’Arsenal n’a eu que «24,7 % de possession samedi, soit le plus faible pourcentage enregistré par une équipe en finale de Ligue des champions depuis la saison 2003-04». Le média anglais a aussi précisé «l’ensemble de l’équipe des Gunners, plus les six remplaçants, a réussi 196 passes alors que le milieu de terrain du PSG, Vitinha, en a réalisé 141 à lui seul». Mais il y a encore des choses à améliorer. Cet été, ce sera plus une évolution du projet qu’une révolution. Les Gunners pourront s’appuyer sur une base solide, notamment en défense. En revanche, The Sun indique que le secteur offensif doit être amélioré.

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«Les Gunners ont dépensé sans compter l’été dernier et ont déboursé environ 180 millions de livres sterling pour trois nouveaux attaquants : Eberechi Eze, Noni Madueke et Viktor Gyokeres. Ils ont été précieux – notamment pour remporter le titre – mais pour le match le plus important de la saison, samedi, tous les trois étaient sur le banc. Arsenal a besoin de joueurs de qualité pour compléter son effectif.» Malgré l’ouverture du score de Kai Havertz, on estime qu’Arsenal n’a pas été aidé par son attaque dans les moments clés de la saison en C1. C’est aussi l’avis de Sky Sports.

Le mercato va permettre d’apporter des retouches

«La saison dernière, les Gunners avaient atteint les demi-finales. Ils se rapprochent de plus en plus du titre, du PSG et de la victoire finale. Soit on gagne, soit on apprend. Mais ce sentiment d’occasion manquée persistera. Car même si le PSG alignait une équipe plus compétitive au départ, la rencontre aurait dû basculer en sa faveur au fil du temps. Arsenal a-t-il fait le nécessaire pour prendre le contrôle du match ? Pour saisir sa chance au moment décisif ? Arteta souhaite poursuivre la construction du projet. Il apportera des modifications, tant sur le marché des transferts que sur le terrain, pour peut-être redonner à cette équipe un jeu plus offensif. Il a assurément obtenu davantage de ressources en attaque. Par moments, il a tenté de tout chambouler.»

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Jamie Carragher est aussi persuadé qu’avec une meilleure attaque, Arsenal aurait pu faire mieux. « Je pense que la seule façon dont Arsenal a joué hier (samedi) soir était la seule façon dont ils auraient pu jouer pour essayer de battre le PSG. C’est ce qu’est Arsenal, ils n’ont pas assez de qualité en attaque. Ils ont besoin de meilleurs attaquants. » Le mercato va permettre de remédier à cela et aider Arteta a apporté plus de style et de substance à sa formation selon le Times. «Arteta a évoqué son désir d’intégrer des joueurs créatifs et capables de faire basculer le match afin de faire évoluer son équipe. L’entraîneur d’Arsenal souhaite que ses joueurs mettent la pression sur leurs adversaires grâce à des joueurs possédant les qualités techniques pour reproduire la performance du PSG face à son équipe samedi à Budapest.»

Renforcer l’attaque est la priorité

Le Times ajoute : «Arteta a déclaré que le PSG comptait des joueurs capables de réaliser des exploits et a insisté sur la nécessité d’avoir un effectif en pleine forme pour remporter des finales. Il faisait allusion aux blessures de certains de ses joueurs, comme Riccardo Calafiori, et au recrutement de joueurs ayant des antécédents de problèmes physiques (…) En attaque, Viktor Gyokeres n’a pas permis de résoudre les problèmes offensifs de l’équipe. Les espoirs d’Arsenal de recruter Julián Alvarez, réputé pour son pressing et son efficacité devant le but, se sont amenuisés face à la concurrence du FC Barcelone et du PSG. Junior Kroupi est devenu une cible potentielle si Bournemouth accepte de le vendre. Sur le flanc gauche, Arsenal a raté Anthony Gordon, parti au FC Barcelone. Le club londonien suit également de près Morgan Rogers d’Aston Villa et s’est vu proposer Rafael Leão de l’AC Milan.»

Toujours en attaque, Igor Thiago (Brentford) est également cité. Dans l’entrejeu, Mateus Fernandes (West Ham United), Sandro Tonali (Newcastle United) et Ayyoub Bouaddi (Lille) sont appréciés. Un latéral droit mais aussi un défenseur pourraient aussi arriver pour préparer l’avenir. Dans l’axe, Castello Lukeba (Leipzig) est cité par le Times. Dans le sens des départs, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard ou encore Gabriel Jesus ne sont pas assurés de rester, tout comme la plupart des joueurs prêtés la saison dernière. Arsenal veut apporter du sang neuf et s’inspirer du PSG, notamment de son style de jeu et de son attaque. Les Anglais auront une belle enveloppe pour y parvenir.