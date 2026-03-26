Report Lens-PSG : Jérôme Rothen massacre la LFP

À l’origine d’une pétition signée par plus de 6 500 personnes pour s’opposer au report du match entre Lens et le PSG, Jérôme Rothen a eu le malheur d’apprendre que la Ligue n’avait pas accédé à sa requête. Le match se jouera finalement le 13 mai prochain, afin de permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur quart de finale de C1 face à Liverpool. Dans son émission Rothen s’enflamme ce jeudi soir, l’ancien international tricolore a dézingué cette décision de la LFP.

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«On y a cru sans y croire, on a fait ce qu’on a pu, cette pétition n’était pas contre le PSG mais contre la Ligue, pour l’intérêt du foot français. Je ne suis pas surpris avec ces gens-là qui ont voté… Je me régalais de voir ce choc entre Lens et le PSG. En termes d’attractivité, c’était génial de vivre ça… Je comprends le PSG, c’était légitime de demander le report. Mais quel est le but de la LFP ? Protéger le championnat de France avant tout, avant de nous parler de vitrine européenne, de l’indice UEFA… Ils sont incapables de prendre de bonnes décisions pour aller dans le sens de l’attractivité de notre championnat. Ils sont tous bidons, le championnat vaut 0, il n’y a plus d’attractivité, plus de suspense… donc tu accordes et tu fais plaisir au champion d’Europe ? Ok… mais heureusement qu’ils sont là le PSG, parce qu’ils les maintiennent en vie. Si le PSG ne ramenait pas autant de points UEFA, je vous rassure monsieur Labrune, on serait 8e.»