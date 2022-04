ASSE : la vente du club à nouveau reportée ?

L'AS Saint-Etienne vit une saison compliquée, sur et en dehors des terrains. Barragistes en championnat, les Verts se battent encore pour leur maintien dans l'élite pendant qu'en coulisses, on ne sait toujours pas où en est la vente du club, impulsée il y a déjà plusieurs années et relancée il y a tout juste un an par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Malgré plusieurs candidats, aucun n'est parvenu jusqu'au stade du processus de vente alors que dans le même temps, de nombreux clubs ont été rachetés, comme Bordeaux, et le Red Star récemment, qui devrait être racheté par un fonds d'investissement américain. Selon L'Equipe, les 33M€ récupérés par le club grâce au CVC, pousseraient les dirigeants à retarder de nouveau la vente. Attention tout de même car en cas de descente en Ligue 2, les 33M se transformeraient en 16,5M€.