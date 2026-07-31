Christophe Dugarry s’enflamme pour Zinédine Zidane à la tête des Bleus

Quelques jours après la nomination officielle de Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Christophe Dugarry a livré un hommage appuyé à son ami de longue date dans les colonnes de L’Équipe. L’ancien champion du monde estime que le banc de touche était une évidence pour Zizou, même s’il ne l’avait pas imaginé entraîneur au départ. « Ce métier lui a redonné l’adrénaline », a-t-il notamment confié, évoquant le déclic survenu lors de son passage avec la Castilla du Real Madrid.

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Pour Dugarry, cette passion retrouvée pour le terrain et cette soif permanente d’apprendre expliquent les immenses succès de Zidane comme entraîneur. Il souligne également son intelligence, son humilité et sa capacité à se former auprès des meilleurs avant de se lancer au plus haut niveau, des qualités qui, selon lui, font du nouveau sélectionneur des Bleus l’homme idéal pour ouvrir un nouveau chapitre de l’équipe de France.