Wolverhampton rappelle Patrick Cutrone

Onze petits matchs sous le maillot de la Fiorentina et puis s'en va. Prêté par Wolverhampton à la Viola jusqu'en juin prochain, Patrick Cutrone (23 ans) n'ira pas jusqu'à la fin de son prêt en Italie. L'attaquant transalpin a été rappelé ce jeudi matin par les Wolves.

« Patrick Cutrone a été rappelé de son prêt à la Fiorentina. Bon retour, Patrick, » précise le club anglais sur son compte Twitter. Pour rappel, Wolverhampton pointe à la treizième place de Premier League et connaît un début de saison compliqué. Le retour de Cutrone aura-t-il un impact sur la deuxième partie de saison des hommes de Nuno Espirito Santo ?

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



Welcome back, Patrick!



🇮🇹👋