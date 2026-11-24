De retour face à l’AS Roma, Luis Enrique va retrouver une ville qui lui a laissé de beaux souvenirs. L’entraîneur espagnol a dirigé les Giallorossi lors de la saison 2011-2012 et garde un attachement particulier à cette expérience italienne. « Ça fait 15 ans, c’était très spécial pour moi. J’ai un bon souvenir de mon année à Rome. C’est une belle sensation à chaque fois que j’ai la possibilité de visiter Rome, c’est magnifique. Les choses peuvent être meilleures ou pires mais c’est la vie. Il faut l’accepter. J’en garde un souvenir très positif », a confié le technicien parisien.

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Luis Enrique a aussi eu quelques mots élogieux pour Gian Piero Gasperini, qu’il retrouvera sur le banc adverse. Le coach du PSG apprécie particulièrement l’identité de jeu mise en place par son homologue italien et considère cette confrontation comme un véritable défi personnel. « C’est un entraîneur très expérimenté, que j’aime beaucoup. Ses équipes ont une identité et une manière très claire de jouer, très différente de ce à quoi nous sommes habitués. Quand j’étais à Rome, il était à l’Inter et ça ne s’est pas bien fini pour lui. Mais il a montré son niveau, c’est un entraîneur de très haut niveau, c’est une motivation pour moi en tant que coach de voir les équipes de Gasperini. Ce sera un beau défi à relever », a-t-il déclaré.