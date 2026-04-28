PSG : nouvelles révélations alarmantes sur l’état de Lucas Chevalier !

Rien ne va plus pour Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain… mais également en équipe de France. Plus aligné depuis le 23 janvier dernier sous la tunique parisienne, l’international français n’a pas bénéficié du récent turn-over de Luis Enrique, qui a préféré laisser son titulaire Matvey Safonov lors du déplacement à Angers (3-0). «Le football, c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau», avait assuré l’Asturien.

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Et ce déclassement commence à inquiéter en interne, révèle L’Equipe. Malgré une attitude appliquée à l’entraînement et une implication visible lors des phases de préparation, le gardien de 24 ans inquiète dans son attitude. En interne, son profil discret et parfois en retrait du groupe interroge certains cadres, alimentant le sentiment d’un isolement progressif «qui semble parfois loin des délires collectifs», est-il précisé, lui qui était pourtant prêt à débuter la rencontre face aux Angevins.

Pas de Mondial aux Etats-Unis pour Lucas Chevalier ?

Et la situation de Lucas Chevalier continue d’interroger à l’approche de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Malgré l’espoir du sélectionneur de le voir gagner du temps de jeu après le dernier rassemblement, le gardien parisien n’a pas vu sa situation s’améliorer avec le club qu’il a rejoint l’été dernier. D’autant plus que son niveau en séances aux États-Unis avait soulevé des questions auprès de certains coéquipiers, bien que son état d’esprit avait été apprécié par le staff tricolore.

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«Ce sera une réflexion à avoir après ce rassemblement. Je ne mets pas de pression sur Luis Enrique, bien au contraire. On verra comment ça évolue. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain», avait estimé Didier Deschamps, qui l’a rétrogradé en tant que numéro trois. D’autant plus que la concurrence est déjà rude pour ce poste de troisième gardien, avec la nouvelle opportunité Hugo Lloris. Après avoir annoncé sa retraite internationale en janvier 2023, l’ancien capitaine de l’équipe de France s’est dit prêt à revenir en sélection.