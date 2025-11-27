Menu Rechercher
PSG : la raison de la sortie à la mi-temps de Nuno Mendes est connue

PSG 5-3 Tottenham

Fraichement revenu sur les terrains après sa blessure au genou contractée face au Bayern Munich, Nuno Mendes n’a pas fait long feu hier soir face à Tottenham (5-3). Pas très en vue, le Portugais a été remplacé à la mi-temps par Lucas Hernandez. De quoi susciter l’inquiétude des observateurs qui craignaient une possible rechute ou un nouveau pépin physique.

Selon Le Parisien, rien de tout ça. Le média assure que si Luis Enrique a pris la décision de sortir prématurément son latéral gauche, c’est uniquement par principe de précaution. Le journal ajoute toutefois que personne ne sait si cette précaution concerne ou pas le genou du joueur.

