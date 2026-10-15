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Ligue des Champions

Portugal : Vitinha lâche ses vérités sur le retour annoncé de Cristiano Ronaldo

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vitinha avec le Portugal @Maxppp
Man City 2-4 PSG

La trêve internationale est terminée, mais le sujet Cristiano Ronaldo reste sur toutes les lèvres. Hier, les matchs de Ligue des Champions ont d’ailleurs permis aux journalistes de poser des questions aux coéquipiers portugais de CR7. Ce fut le cas avec Vitinha, après la victoire du PSG sur le terrain de Manchester City (4-2).

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« Oui, oui, cette trêve internationale a vraiment été un peu mouvementée, riche en émotions. Pour ma part, j’espère simplement que tout s’arrangera pour le mieux, qu’il revienne et que tout rentre dans l’ordre. En réalité, je pense que c’est ce que nous souhaitons tous. J’espère que cela se produira, qu’il revienne et que tout s’arrange », a-t-il déclaré au micro de la chaîne brésilienne TNT Sports.

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