Portugal : Vitinha lâche ses vérités sur le retour annoncé de Cristiano Ronaldo

La trêve internationale est terminée, mais le sujet Cristiano Ronaldo reste sur toutes les lèvres. Hier, les matchs de Ligue des Champions ont d’ailleurs permis aux journalistes de poser des questions aux coéquipiers portugais de CR7. Ce fut le cas avec Vitinha, après la victoire du PSG sur le terrain de Manchester City (4-2).

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VITINHA FALA EM DATA FIFA CONTURBADA E PEDE RETORNO DE CRISTIANO RONALDO À SELEÇÃO! 🇵🇹💬 Se liga na resposta do craque português PSG, em papo exclusivo com a @claalbuquerque. La suite après cette publicité Um dos jogos mais ESPERADOS da Fase de Liga: PSG x BARCELONA, na próxima TERÇA, às 15h45, na @tntbr e @hbomaxbrasil (https://t.co/xzEBlWPaUN)! #MFM #CasaDaChampions #HBOMax— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 15, 2026

« Oui, oui, cette trêve internationale a vraiment été un peu mouvementée, riche en émotions. Pour ma part, j’espère simplement que tout s’arrangera pour le mieux, qu’il revienne et que tout rentre dans l’ordre. En réalité, je pense que c’est ce que nous souhaitons tous. J’espère que cela se produira, qu’il revienne et que tout s’arrange », a-t-il déclaré au micro de la chaîne brésilienne TNT Sports.