Erling Haaland refuse de se comparer à CR7 et Messi

Pep Guardiola distribue les bons points. Après avoir encensé Rayan Cherki, le technicien espagnol a dit tout le bien qu’il pense d’Erling Haaland. Le Norvégien est l’un des leaders de son équipe. «Il est rare de trouver un joueur de classe mondiale qui soit incroyablement humble. Je sais qu’il marquera des buts et qu’il aura un impact sur l’équipe, mais j’avais le sentiment qu’il avait toujours à cœur ce qui était le mieux pour l’équipe. C’est rare chez un joueur de ce calibre. Erling est comme ça. C’était surprenant, car d’habitude, les attaquants ne pensent qu’à marquer des buts. C’est toujours la meilleure façon de nous aider, mais c’est pourquoi j’ai opté pour cette solution (en faire l’un des cadres, ndlr), car il a signé un contrat de 10 ans. Plus il est impliqué dans de nombreux projets, plus il s’en sortira bien.»

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le Cyborg s’est présenté en conférence de presse, à la veille de retrouver son ancien club le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Il a été invité à s’exprimer sur le record de buts en Premier League qu’il pourrait battre. «J’en ai marqué 57 en une saison. Mais je ne pense pas aux records que je pourrais battre. C’est la dernière chose à laquelle je pense. J’essaie de me concentrer sur le fait d’aider l’équipe à gagner des matchs. Je sais que c’est ennuyeux, mais c’est comme ça.» Enfin, il a été invité à se comparer aux légendes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Là encore, le Norvégien a été clair : « non, pas du tout ! Personne ne peut s’approcher d’eux deux, donc non… Je suis juste Erling, un Norvégien qui marque des buts. Ça ne changera pas.» Le message est passé.