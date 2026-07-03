Coupe du Monde 2026 : la presse algérienne désigne les coupables de l’échec face à la Suisse

Ce vendredi matin, l’Algérie espérait s’offrir le scalp de la Suisse en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Mais les Fennecs ont été croqués par une Nati bien plus disciplinée et efficace. Ils ont donc pris deux buts et la porte lors de ce tournoi, qui était le dernier de Riyad Mahrez. Le capitaine a annoncé sa retraite internationale avant d’évoquer cette élimination forcément décevante. « C’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs, à ce niveau-là on paie cash.» Comme lui, Aïssa Mandi était amer.

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«Il y a de la déception. Je pense qu’on avait bien entamé le match, on était agressif, on avait le plan en tête, qui était d’être bien en place et sur leur première occasion ils arrivent à marquer. Donc ça nous chamboule un peu, on a du mal à s’en remettre même si après on n’a pas lâché au retour des vestiaires, le but arrive très vite. Donc il y a beaucoup de déception. Ce deuxième but nous coupe un peu les jambes, on voulait bien revenir en deuxième mi-temps.» Le défenseur a ensuite tenté d’expliquer cette défaite.

Des Verts amers

«C’est dur à dire et à analyser. Je pense déjà à l’efficacité. Dès leur première occasion, ils sont arrivés à la mettre au fond. On a aussi des situations où on peut mieux faire devant en première mi-temps. Mais le deuxième but nous met dedans. On n’a pas réussi à surmonter ça.» Pourtant, selon l’adjoint de Vladimir Petkovic, Davide Morandi, les Fennecs ont fait quelques bonnes choses. «Nous ne devons pas voir uniquement le négatif, nous avons mis en difficulté la Suisse. La Suisse a été extrêmement positive dans deux moments décisifs du match. Quand ils marquent le premier but et au retour des vestiaires, après nos deux erreurs, quand ils marquent le deuxième.»

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Il poursuit : «pour le reste, il ne faut pas penser que tout ce qu’on a fait est mauvais. Il y a de la déception, on a voulu rendre fier le peuple algérien et c’est ça qui doit rester. On a encaissé 9 buts mais ce n’est pas la défense, il y a les milieux, les attaquants, c’est une question de bloc. C’est vrai que c’est beaucoup mais il faut penser que c’est la Coupe du Monde, et les adversaires sont d’un autre niveau. Messi nous a mis 3 buts et il continue de marquer là donc c’est ça qu’il faut retenir.» La presse algérienne, elle, ne retient pas que ça.

Une défense trop faible

Algérie TSA pointe du doigt la défense. «L’équipe d’Algérie ne verra pas les 8es de finale de la Coupe du monde 2026. Battue logiquement par la Suisse (0-2) en 16es de finale ce vendredi 3 juillet, elle quitte la compétition après un parcours mitigé où elle a encaissé neuf buts.» DZ Foot est d’accord et parle d’une «défense trop permissive» face à la Suisse. Mais cela a été le cas durant tout le tournoi, où on a senti une arrière-garde peu rassurante entre les défenseurs et les différents gardiens.

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DZ Foot a pointé du doigt plusieurs joueurs, dont Aïssa Mandi qui s’est fait manger sur le premier but suisse et qui a eu un 3,5 pour sa prestation. «Un match tout bonnement catastrophique. Impliqué sur les buts, auteur d’un nombre incalculable de relances et de choix ratés, le joueur le plus capé de l’histoire des Verts a complètement sombré.» La Gazette du Fennec est d’accord. «Cette nuit face à la Suisse en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, il était l’un des Verts qui ont précipité l’élimination. Triste épilogue pour celui a décidé de raccrocher les crampons. Mandi, le Fennec aux plus d’apparitions (7) en CDM avec Nabil Bentaleb, a peut-être joué le tournoi de trop. Comme titulaire du moins tant il manquait cruellement d’impact. L’expérience pouvait être un atout mais le corps avait son préjudice car il ne suivait pas du tout.»

Petkovic responsable ?

Rafik Belghali, qui a eu un 4,5 de DZ Foot, est aussi critiqué. «Un match très moyen. Défensivement, il aura été très tendre, comme ses compères, et c’est bien son côté qu’a voulu cibler la Suisse. Il aura au moins le mérite d’apporter devant.» L’expérimenté Ramy Bensebaini (4) est aussi découpé en pièces. «Très moyen, peu en vue dans un match où il était pourtant attendu. Dans un jour sans, comme beaucoup de Verts», écrit DZ Foot, qui a aussi taclé Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb et Farès Chaïbi, qui ont tous eu un 3. Concernant le premier, il a été dit : on finira par dire de lui qu’il a été de tous les échecs de l’EN dans cette décennie. Encore une fois mou, lent, et par moments auteur de choix catastrophiques. Bentaleb, qui a eu des carences, et Chaïbi, dont c’est «le pire match» selon nos confrères, ont pris cher.

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Idem pour Mahrez (3,5) dont on a dit : «très peu dangereux, très peu offensif, pas particulièrement utile au pressing et pas particulièrement utile à la construction. Une très triste dernière en sélection. Remplacé par Anis Hadj-Moussa (71') qui a tout raté et ne paraît clairement pas prêt à être titulaire avec la retraite de Mahrez.» Sur la rencontre, Luca Zidane n’a pas essuyé trop de critiques. Mais il a été pas mal pointé du doigt tout comme Benbot. Ce qui prouve que l’Algérie n’a pas réglé ses problèmes de gardien. Enfin, pour beaucoup, le vrai responsable de cet échec est Vladimir Petkovic. Ses choix ont été très critiqués durant ce tournoi. Certains médias comme supporters algériens estiment qu’il doit prendre la porte. La FAF, qui l’a récemment prolongé, va étudier son cas.