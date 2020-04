FFF : Noël Le Graët propose de reprendre par les finales de Coupes

Une reprise du football français est toujours prévue au mois de juin, afin de terminer le championnat de Ligue 1 au plus tard le 3 août comme le veut l'UEFA. Il ne restera plus qu'à caler les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue pour que tout rentre dans l'ordre. Et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à sa petite idée.

Lors du bureau de la LFP réuni ce vendredi en visioconférence, le patron de la FFF a proposé de placer les deux finales avant la reprise de la Ligue 1. « J'ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France (PSG-ASSE) le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel. Et on jouerait la finale de la Coupe de la Ligue (PSG-OL) trois jours après », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Équipe. Noël Le Graët a ajouté que personne ne s'est opposé à cette idée durant la réunion, il espère donc que ce scénario sera bel et bien celui de la reprise.