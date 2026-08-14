Strasbourg va accueillir un nouveau joueur de Chelsea

Après avoir récupéré Valentin Barco, Emmanuel Emegha et Mike Penders, Chelsea va fournir l’un de ses jeunes éléments à Strasbourg. D’après le Wales Online, Omari Kellyman ne retournera pas à Cardiff (Championship) où il était espéré pour un nouveau prêt. À la place, l’Anglais de 20 ans prend bien la direction de l’Alsace. Ce milieu offensif gaucher de grande taille (1,90 m) s’apprête à être transféré définitivement.

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Chelsea était allé le chercher à Aston Villa il y a deux ans pour 22 M€ tout de même. Hélas, une blessure persistante aux ischio-jambiers durant sa première année chez les Blues l’a éloigné des terrains pendant de longs mois. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 36 matchs de League One avec Cardiff l’an passé, Kellyman s’est bien relancé en aidant les Gallois à remonter en 2e division. Il a participé à la pré-saison avec Chelsea.