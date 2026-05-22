Toulouse s’offre une première recrue

C’était l’une des très belles révélations de la saison en National. Formé au Paris FC et arrivé à Dijon en juillet 2024, Ismaïl Diallo avait largement contribué au titre de champion glané par le DFCO cette année. Le latéral droit de 22 ans, courtisé par la Bundesliga, était aussi dans le viseur du TFC depuis quelques semaines comme nous vous le révélions en exclusivité. Et le club français a finalement raflé la mise puisqu’il vient d’officialiser le transfert ce vendredi.

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«Au lendemain de l’annonce de la nomination de son nouvel entraîneur, Jens Berthel Askou, le Toulouse Football Club est heureux d’officialiser l’arrivée de sa première recrue du mercato estival : Ismaïl Diallo. Le jeune défenseur de 22 ans arrive en provenance du Dijon FCO pour renforcer le secteur défensif violet. Ismaïl a choisi de porter le numéro 94, un clin d’œil à son département de naissance, le Val-de-Marne. », a expliqué le club. La durée du contrat n’a pas encore été communiquée.