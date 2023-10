OL : Fabio Grosso évoque déjà le mercato hivernal !

Auteur d’un début de saison catastrophique, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas remporté le moindre succès et reste englué à l’avant-dernière place du classement de Ligue 1. Ce dimanche, le club rhodanien reçoit Clermont pour le compte de la 9e journée du championnat de France, un adversaire à sa portée même si tout peut encore arriver au Groupama Stadium. Confronté à une situation plus qu’alarmante, l’OL peut-il attendre le prochain mercato hivernal pour espérer redresser la barre ? Si l’entraîneur des Gones Fabio Grosso voit d’un bon œil l’arrivée de renforts cet hiver, il rappelle néanmoins que le marché des transferts n’est pas pour tout de suite.

«Le niveau de l’équipe peut augmenter si on élève la concurrence. On peut avoir des choix en plus et si quelqu’un arrive pour nous amener sa qualité, on l’accueillera à bras ouverts. Mais c’est trop loin, il y a beaucoup de matchs difficiles avant… Au poste de gardien, on en a un de haut niveau (Anthony Lopes ndlr). En défense, on a aussi des joueurs importants. S’ils ont des niveaux élevés pour nous faire progresser, on sera content de les avoir, mais je ne sais pas si ce sera le cas», a indiqué le Transalpin, dans des propos rapportés par Le Progrès.