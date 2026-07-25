Kang-in Lee quitte le PSG et rejoint l’Atlético de Madrid !

Entre Kang-in Lee et l’Atlético de Madrid, il y a déjà eu un rendez-vous manqué. L’hiver dernier, les Colchoneros ont approché le Sud-Coréen afin qu’il les rejoigne. Une proposition qui ne l’a pas laissé indifférent. Mais le Paris Saint-Germain a fermé la porte. Bien qu’il ne soit pas un titulaire en force dans l’esprit de Luis Enrique, Lee faisait partie de ses plans pour la saison. Le joueur de 25 ans a donc terminé l’année avec les pensionnaires du Parc des Princes.

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Avec eux, il a participé à 39 matchs toutes compétitions confondues (1843 minutes), dont 19 dans la peau d’un titulaire. Le polyvalent sud-coréen, capable de jouer en tant que faux n°9 quand cela était nécessaire, a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives. Il a surtout terminé l’année avec un nouveau titre de champion de France ou encore une nouvelle Ligue des Champions. La deuxième d’affilée. Malgré un projet ambitieux et sérieux, le footballeur né en 2001 souhaitait se lancer un nouveau défi.

De Paris à Madrid

Lassé d’être un second couteau, même si Luis Enrique l’apprécie beaucoup, il voulait retrouver une place de titulaire. Ce que lui a de nouveau proposé cet été l’Atlético de Madrid, désireux d’apporter du sang frais dans son effectif, notamment après le départ d’Antoine Griezmann. Outre l’aspect sportif, Lee, qui possède de nombreuses qualités et qui a l’expérience du haut niveau, présente l’avantage de bien connaître la Liga depuis ses passages à Valence et à Majorque. Sans compter le fait qu’il est une véritable poule aux œufs d’or puisque ses maillots s’arrachent en Corée du Sud et en Asie.

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Bienvenido al Atleti, Kang In ❤️🤍



Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.



➡️ https://t.co/RLWcegWsYI pic.twitter.com/ILeAQPiQ9u — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2026

Après de longues semaines de négociations et l’élimination au Mondial, Lee a officiellement quitté Paris pour rejoindre Madrid, ce samedi. « Le milieu de terrain international sud-coréen, qui a récemment disputé la Coupe du monde, rejoint notre club en provenance du PSG, avec lequel il a remporté les deux dernières Ligues des champions », informe le communiqué des Colchoneros. L’intéressé a signé jusqu’en 2031. Une nouvelle aventure commence pour le joueur, qui laissera un bon souvenir en France.