Real Madrid : nouvelles révélations accablantes sur Federico Valverde
Federico Valverde a fini à l’hôpital après son altercation avec Aurélien Tchouameni, mais c’est bien l’Uruguayen qui est pointé du doigt ces dernières heures en Espagne. Le milieu de terrain est critiqué pour son attitude et The Athletic est venu confirmer que c’est bien lui qui a provoqué l’incident qui s’est produit hier.
Après avoir indiqué que des sources estimaient que peu de monde voyait Tchouameni et Valverde évoluer ensemble au Real Madrid la saison prochaine, le média assure que les proches du vestiaire merengue ont confirmé que Valverde était le seul responsable, ajoutant « qu’il avait provoqué Tchouameni en adoptant un comportement qu’ils connaissaient déjà bien. Une source a déclaré que Valverde s’était comporté ainsi toute l’année, ajoutant que son attitude était indigne d’un capitaine. Ce point de vue a été corroboré par d’autres personnes ayant une plus longue histoire au sein du club. »
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