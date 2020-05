L'OM va envoyer une nouvelle offre à André Villas-Boas !

Hier soir, l'Olympique de Marseille a transmis une offre de prolongation à André Villas-Boas (sous contrat jusqu'en 2021). Le Portugais s'est ainsi vu proposer un an de plus (plus une autre année en option), mais un salaire inchangé. Une manoeuvre du club olympien jugée hypocrite puisqu'elle n'incite pas vraiment l'ex-entraîneur de Porto à prolonger l'aventure.

Sans surprise, AVB a repoussé cette offre. Cependant, un nouveau rebondissement serait en cours. Selon RMC Sport, l'OM va envoyer une deuxième offre de prolongation au Lusitanien dans les prochaines heures. Les détails financiers n'ont toutefois pas été révélés.