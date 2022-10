FFF : l'audit va prendre du temps

Trois enquêteurs de l’IGESR (Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche) sont actuellement en mission au sein de la FFF à la demande de Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports). Ils se renseignent en profondeur entre autres sur le climat tendu au sein de l'organisation, mais surtout sur les accusations d'abus sexuels dont fait notamment l'objet Noël Le Graët (président FFF), les résultats devraient tomber seulement en 2023 rapporte RMC Sport, donc après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Le Comité social et économique (CSE) a envoyé un mail aux salariés de la FFF indiquant cela : « les conclusions de cet audit (...) doivent permettre, le cas échéant, de résoudre ces dysfonctionnements et de faire la lumière sur la réalité des accusations portées. C’est le souhait de tous les salariés, attachés à l’image et au bon fonctionnement de leur entreprise, au respect des engagements liés à sa mission de service public, ainsi qu’au respect absolu du droit du travail et des personnes ».