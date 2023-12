Pourquoi il ne faut pas manquer OM-Clermont

Cette semaine, l’Olympique de Marseille est redescendu de son nuage. En très grande forme depuis plusieurs rencontres (5 matches sans défaite, 4 victoires de rang), Marseille a concédé une nouvelle défaite en Ligue Europa sur la pelouse de Brighton (0-1) en toute fin de match. Si la qualification était déjà assurée, les hommes de Gennaro Gattuso devront, avec cette défaite, passer par un 16e de finale face à un reversé de la Ligue des Champions. Pas la meilleure option donc et pour vite oublier cet échec, quoi de mieux que de s’offrir Clermont en Ligue 1 Uber Eats ce dimanche à 17h05 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Une victoire pour poursuivre sa folle remontée

Dans son stade Vélodrome, l’OM devra montrer un meilleur visage et surtout enchaîner un nouveau succès en championnat. Le coach italien pourra s’appuyer sur des éléments qui lui ont ramené des points ces dernières semaines, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais est en très grande forme sur ses 5 derniers matches (7 buts, 3 passes décisives). Il voudra donc enchaîner face à une équipe de Clermont, à l’agonie en championnat, et qui n’arrive pas du tout à relever la tête.

Surtout, une nouvelle victoire marseillaise serait très intéressante comptablement au classement. Avec le LOSC, 4e, qui accueille le PSG et qui devra donc créer l’exploit pour prendre des points, l’OM a l’occasion de se rapprocher considérablement du top 4 en cas de victoire ce dimanche. Avec trois points supplémentaires, le club phocéen ne serait qu’à un petit point de Lille (27 points actuellement). L’occasion rêvée surtout face à Clermont qui n’arrive pas à gagner.

La suite après cette publicité

Pas question de faire tourner

Les Clermontois n’ont gagné que 2 petites rencontres depuis le début de saison (dont une face à l’OL). Avant-dernière de notre Ligue 1, l’équipe de Pascal Gastien n’y arrive pas et reste d’ailleurs sur 4 matches sans victoire. Mais le dernier match nul face à Lille (0-0) pourrait redonner de la confiance à une équipe qui jouera le maintien jusqu’au bout et qui veut donc faire tomber le grand OM.

Malgré sa rencontre européenne de la semaine, Gennaro Gattuso ne devrait pas du tout faire tourner son effectif et veut donc arriver à la trêve avec deux nouvelles victoires. Face à Brighton, son 3-5-2 qu’il a tenté de mettre en place depuis plusieurs matches (par défaut?) n’a pas fonctionné. Mais en Ligue 1 Uber Eats, le duo Aubameyang-Vitinha a porté ses fruits et après être passé à côté de leur match ce jeudi, ils voudront se rattraper ce dimanche au Vélodrome.

La suite après cette publicité

Alors pour ne rien rater de cette belle affiche de Ligue 1 Uber Eats, une seule solution : profiter de la Série Limitée 100% CANAL à 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 32,99€ par mois, engagement 24 mois* (CANAL+, plus CANAL+BOX OFFICE, CANAL+ SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT 360, CANAL+SERIES et APPLE TV+ inclus).

Si vous hésitez encore, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder 2 affiches par journée d’UEFA Champions League, 2 affiches par journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024, 100% de la Premier League, au moins 4 affiches par journée de TOP 14, 100% des weekends de Grand Prix ™ de Formule 1® et de MotoGP™. Mais aussi le meilleur du championnat d’Arabie saoudite désormais garni de nombreuses stars dont Karim Benzema, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo (avec 3 rencontres par semaine diffusées sur les chaînes CANAL+FOOT et CANAL+SPORT360). Pour profiter de tous ces matchs avec la crème de la crème du football mondial et du match OM-Clermont ce soir sur C+FOOT, rendez-vous ici !

La suite après cette publicité

*Offre Série Limitée 100% CANAL+ 19,99€/mois pendant 12 mois puis 32,99€/mois, engagement 24 mois.