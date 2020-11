LdC : l'OM enchaîne une 4e défaite consécutive contre Porto

L’Olympique de Marseille, bon dernier de sa poule avec trois défaites en trois journées, devait absolument faire un résultat ce mercredi soir à l’Orange Vélodrome face au FC Porto pour croire encore à un avenir en Ligue des Champions. Les Phocéens, agressifs, entraient bien dans la partie et se procuraient la première occasion très franche de la partie. Sur un coup franc de Florian Thauvin, Valère Germain, de la tête, obligeait Agustin Marchesin à une belle horizontale (15e). Steve Mandanda se montrait ensuite vigilant sur une frappe de Zaidu Sanusi à l’entrée de la surface marseillaise (37e). Mais le Nigérian allait finalement ouvrir le score quelques instants plus tard en deux temps à la réception d’un corner mal dégagé par la défense olympienne (0-1, 39e).

Zaidu était une nouvelle fois décisif, défensivement cette fois. Il empêchait du bout du pied Florian Thauvin de reprendre au deuxième poteau un centre tendu de Dimitri Payet entré en jeu un peu plus tôt (60e). Les Ciel-et-Blanc n’allaient même pas profiter de leur supériorité numérique suite à l’exclusion de Marko Grujic. Presque dans la foulée, Leonardo Balerdi se mettait à la faute dans sa surface dans un duel avec Moussa Marega. L’Argentin était lui aussi exclu. Et Sergio Oliveira transformait la sentence pour donner un avantage plus conséquent aux Dragões (0-2, 72e). Dario Benedetto, sur de bons services de Michael Cuisance et Dimitri Payet, ne cadrait pas ses tentatives (82e, 84e) ou trouvait le poteau (90e +1). Avec ce 4e revers consécutif cette saison, le 13e sur ses 13 dernières sorties en C1, l'OM ne peut plus croire aux 8es de finale.

