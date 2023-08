La grosse crainte du PSG avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Mbappé a pris un tout autre tournant ces derniers jours. Effectivement, le Bondynois a été réintégré au groupe, et devrait donc participer aux prochaines rencontres du PSG, comme ce match de la deuxième journée de Ligue 1 à Toulouse samedi. Ce qui devrait donc sceller son avenir sur le court terme, et tout indique désormais qu’il restera bien à Paris cette saison. C’était de toute manière son souhait, et la posture - officielle du moins - du Real Madrid allait aussi dans le sens d’une arrivée en 2024.

Certains médias ibériques expliquaient d’ailleurs que ce retournement de situation ne changeait finalement pas grand-chose pour les Madrilènes, qui n’avaient pas prévu de passer à l’attaque d’ici fin août. Reste tout de même à voir comment évoluera ce dossier, puisqu’en cas de non-prolongation ou de prolongation de courte durée, on aura encore du feuilleton Mbappé dans un avenir très proche.

Le PSG ne croit pas le Real Madrid

Mais voilà que le média madrilène Defensa Central dévoile ce qui pourrait être un nouveau rebondissement dans cette affaire. Le journal en ligne confirme qu’à Paris, personne n’a totalement confiance en Kylian Mbappé. Et les dirigeants parisiens ne croient également pas leurs homologues madrilènes lorsqu’il font fuiter que leur mercato est terminé. Le PSG s’attendrait même à recevoir une offre madrilène pour Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato.

Une offre qui pourrait arriver sur le bureau de l’état-major parisien dans la dernière semaine d’août, avec cette date du lundi 28 août comme possible début des discussions entre les clubs. Une stratégie qui permettrait au Real Madrid de négocier avec un PSG dos au mur, du moins si Mbappé n’a pas prolongé ou promis de le faire à sa direction d’ici là. Rendez-vous dans deux semaines…