Mercato : l’énorme coup de pression du clan Yan Diomandé au PSG

Paris à tout prix. Cet été, Yan Diomandé est un homme très courtisé. Auteur de 13 buts et 10 assists en 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec le RB Leipzig, l’Ivoirien a tapé dans l’œil de nombreux clubs. Ce jeudi, Bild rappelle la liste des écuries séduites par son profil, ses qualités et son potentiel, puisqu’il n’a que 19 ans. Ainsi, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont tous candidats à sa signature. Mais c’est le club français qui est en pole sur ce dossier.

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Diomandé veut le PSG

En effet, le PSG, très confiant selon nos informations, a la préférence du natif d’Abidjan. Ce, même s’il a avoué par le passé être un grand fan des Reds. Mais ce transfert, que beaucoup pensaient imminent, prend plus de temps que prévu. Les champions de France et d’Europe se heurtent à la fermeté et aux exigences de Leipzig, qui assure que son joueur n’est pas à vendre. Il y a quelques jours, le directeur sportif allemand, Marcel Schäfer, s’était montré très clair à son sujet dans les colonnes de Bild.

«Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année.» Dans la foulée, Diomandé, qui était au Mondial avec son pays, avait indiqué ne pas être au courant des rumeurs le concernant. Quelques jours plus tard, Leipzig a légèrement ouvert la porte à son départ. En effet, Bild a révélé que l’écurie de Bundesliga accepterait de céder son joueur à deux conditions. La première, c’est qu’il soit vendu pour 100 M€.

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Mais il commence à perdre patience

La second, c’est que le club auquel il sera vendu devra accepter de lui prêter Diomandé une saison. On imagine mal Paris accepter un tel deal. Bild précise d’ailleurs que Luis Enrique est contre. Alors qu’on pensait que ce dossier avancerait un peu plus après l’élimination de la Côte d’Ivoire, ce n’est pas le cas. Et cela commence à embêter le clan Yan Diomandé. C’est ce qu’explique Bild ce jeudi matin. Ainsi, on apprend que l’entourage du joueur sous contrat jusqu’en 2030, qui est attendu la semaine prochaine pour participer au stage de pré-saison de son équipe en Autriche, met la pression au PSG.

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Il souhaite que Paris envoie un signal clair et accélère enfin les négociations avec Leipzig afin de régler tout cela au plus vite et éviter que le dossier ne s’éternise encore un peu plus. D’autant que d’après la publication allemande, Yan Diomandé est déjà d’accord avec le PSG, avec lequel un accord a été trouvé jusqu’en 2031. Mais aucune offre parisienne n’a encore été faite selon Bild, qui ajoute que le RBL veut 120 M€ pour son joueur. Nasser Al-Khelaïfi, qui a pris le dossier en mains, a certainement échangé avec Oliver Mintzlaff (le patron de Red Bull) lors de la finale de la Coupe du Monde à New York. Le clan Diomandé espère qu’il s’est montré convaincant.