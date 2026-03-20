Angers : Jordan Lefort décide de représenter la Mauritanie
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@Maxppp
Valeur sûre d’Angers cette saison avec qui il a disputé 26 rencontres de Ligue 1, Jordan Lefort va découvrir la sélection à 32 ans. L’ancien défenseur des Young Boys de Berne et du Paris FC a décidé de représenter la Mauritanie, pays dont il détient la nationalité grâce à sa femme.
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FFRIM @ffrim – 20:03
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Lefort a été convoqué par le sélectionneur Aritz Lopez pour les deux rencontres amicales des Mourabitounes ce mois-ci. La Mauritanie défiera le Libéria, l’Argentine de Lionel Messi à la Bombonera (pour l’Albiceleste, cette opposition remplace la Finalissima, annulée) et la Palestine.
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