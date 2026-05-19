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Man City : l’option Luis Enrique séduisait les fans

Par Dahbia Hattabi
Luis Enrique sur le banc du PSG face au Bayern @Maxppp

Hier soir, la presse anglaise a annoncé en chœur que Pep Guardiola ne sera plus l’entraîneur de Manchester City l’an prochain. Le coach et le club mancunien n’ont pas confirmé la nouvelle. Mais les médias assurent qu’Enzo Maresca va la remplacer.

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Ce n’est pas l’option qui enthousiasme le plus les amoureux de Man City. The Athletic explique que d’autres options potentielles, notamment celles menant à Luis Enrique, Xabi Alonso et Vincent Kompany, que beaucoup voulaient, séduisaient plus les fans. Maresca aura fort à faire pour convaincre.

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