Eden Hazard risque des ennuis judiciaires

À en croire la presse belge, Eden Hazard pourrait s’exposer à des sanctions judiciaires… pour avoir fait la promotion de jeux de hasard. La Commission belge des jeux de hasard a ouvert une enquête à l’encontre de l’ancien Diable Rouge, rapporte Het Laatste Nieuws.

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L’ex-joueur de Lille, de Chelsea ou encore du Real Madrid, est récemment devenu l’ambassadeur de l’opérateur de paris Stake, lequel est illégal en Belgique. Stake s’est déjà attaché les services d’autres anciennes stars du football, à l’image d’Iker Casillas ou de Sergio Agüero, qui incarnent son image.