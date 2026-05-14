EdF : la blague de Didier Deschamps sur Ousmane Dembélé

Où faire jouer Ousmane Dembélé ? Ainsi sera l’un des grands défis de Didier Deschamps lors de la prochaine Coupe du Monde. Recentré avec réussite par Luis Enrique au PSG, le Ballon d’Or se heurte à la présence de Kylian Mbappé à ce poste de numéro 9 en sélection. En conférence de presse ce jeudi soir, DD a été interrogé sur le meilleur positionnement possible pour son joueur. Il a répondu avec beaucoup d’humour.

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«Quel poste pour Ousmane Dembélé ? Gardien de but, a-t-il rigolé, avant de poursuivre. Il a dû digérer tout ce qu’il a eu, des soucis physiques. Il a été dans la gestion aussi. Dans la ligne droite, il est là. C’est le Ballon d’Or, son efficacité, ce qu’il fait… il aura un rôle important. Sa position de départ ? Oui il est avant-centre (en club). Mais il a une liberté, comme en équipe de France. Lors du dernier match contre le Bayern, il était à droite. Lui comme les autres, c’est important de l’avoir pour avoir les zones occupées. La relation technique avec les autres joueurs… Lui et le PSG, ils punissent.»