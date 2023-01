Montpellier - OM : Jordan Veretout analyse la victoire

De retour en tant que titulaire après avoir disputé la Coupe du monde 2022, avec l’équipe de France, Jordan Veretout a participé à la victoire de l’OM, à Montpellier (2-1). Le milieu de terrain olympien est d’abord revenu sur son parcours au Qatar, avant de revenir sur la victoire de l’OM, lors du Derby du Sud.

«La CDM ? C’était très bien, c’était une nouvelle expérience qui s’est bien passée. On aurait aimé ramener la Coupe du monde, mais pour moi, ce n’était que du positif, a-t-il expliqué au micro de Prime Video, avant d’analyser la victoire. On est dans la continuité du début de Championnat, on a su faire la différence et il faut continuer comme cela. On peut mieux faire sur la fin, car on maitrisait le match. On va gommer ces petites erreurs. On veut rester en haut, surtout après la victoire de Lens hier, mais cela se jouera jusqu’à la fin. Il faut garder cet état d’esprit.»

